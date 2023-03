La felicitación de Pablo Díaz y Sofía a Rafa por ganar el bote de 'Pasapalabra'... con mensaje especial para Orestes

Rafa Castaño se ha unido a un club exclusivo y legendario: el de los grandes campeones de 'Pasapalabra' que han completado 'El Rosco' y se han llevado el tan anhelado bote. En esta etapa, sólo lo han conseguido Pablo Díaz y Sofía Álvarez, y los dos han querido darle la enhorabuena por la gesta a través de estos mensajes. También tienen palabras de cariño hacia Orestes, destacando la huella que deja tras 360 programas.

"Sé el esfuerzo tremendo que hay detrás de todo lo que has hecho"

Era el 27 de septiembre cuando Sofía se alzaba con el bote, y ahora al fin da el relevo a Rafa. "Aprovecho para felicitarte de todo corazón por la gesta y por el dineral que has ganado", afirma. Además, expresa un pensamiento "que no se suele decir": "Espero que tengas la oportunidad de gastar todo el dinero, todo, todo, no digo en un día ni sin cabeza, pero todo para que lo disfrutes mucho con mucha salud y con la gente que tú elijas".

Pablo Díaz destaca "los pelos de punta" que se la han puesto al escucharle decir la última palabra. "Sé el esfuerzo tremendo que hay detrás de todo lo que has hecho", ha destacado.

"Tengo una espina clavada, sabes que eres mi favorito y para mí eres el mejor"

Los dos antiguos campeones también felicitan a Orestes, señalando lo cerquita que ha estado también del bote durante muchísimos programas. "Realmente, cualquiera de los dos se lo podría haber llevado porque ambos son unos auténticos fieras", afirma Pablo. Por eso, le manda este mensaje: "No dejes de estudiar porque te van a volver a llamar y a ver si a la tercera va la vencida".

Con mucha emoción se dirige Sofía a Orestes al confesar un secreto a voces: "Tengo una espina clavada, sabes que eres mi favorito y para mí eres el mejor". "Has batido todos los récords y ha sido un espectáculo verte", asegura.