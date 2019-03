"No quiso que le ayudara a buscar a los niños"

Espejo Público he estado con uno de los vecinos de José Bretón. "He hablado con él solo un par de veces. No es un tipo agradable para mantener una conversación", asegura. Este hombre, que ha calificado a José Bretón como un "tipo raro", afirma a los micrófonos de Espejo público que se quedaron de piedra cuando descubrió que los niños no se habían perdido. "Ha sido un sivivir. Hemos estado a base de tratamiento porque tengo un niño y no podíamos imaginar algo así. Si ha sido capaz de hacer eso con sus chiquillos, imagínate lo que puede hacer con alguien que no le toca nada".

En cuanto a la hoguera en la que supuestamente Bretón se deshizo del cuerpo de sus hijos, este vecino no se percató de nada fuera de lo normal. "Aquí la gente suele aprovechar para quemar cosas", afirma. Sin embargo sí reconoce que la de aquel día le sorprendió por el olor tan extraño que salía. "Como el de aquel día, no recuerdo un olor parecido. Pensamos que había echado plásticos o algo así".