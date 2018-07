"Con lo que nos dan no podemos ni comer"

Hasta ahora los jubilados no tenían que pagar por la mayoría de las medicinas que necesitan pues la Seguridad Social cubría todos los gastos. Sin embargo, la reforma sanitaria ha propiciado que los pensionistas tengan que pagar el 10 por ciento de los medicamentos. Eso sí, con un límite en función de su renta.

De esta manera, los que ingresen hasta 18.000 euros brutos al año, pagarán como mucho 8 euros al mes y los que ganen más, se gastarán en medicinas un tope de 18 euros mensuales. ¿Cómo han recibido la noticia los jubilados?. El enfado es la tónica general. "Con lo que nos dan, así no tenemos ni para comer. No tienen consideración para la tercera edad", afirman muchos. "O pagamos la luz, o comemos, nos suben todo y con 350 euros ya me dirá qué podemos hacer".