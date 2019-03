"Que les hayan quitado el hambre y los piojos y cómo nos están poniendo"

El maltrato en los preventorios sigue en el debate. A nuevos casos de maltratos, aparecen otras cuidadoras que lo niegan tajantemente. Emilia Martín fue cuidadora en el preventorio de Guadarrama a comienzos de los años 60 y niega rotundamente los malos tratos en los preventorios. "Si alguna niña de la que han estado conmigo tiene algo contra mí por maltrato o algo parecido que salga y que lo diga, y si no que se callen", ha dicho en Espejo Público.

Esta cuidadora, que asegura trabajó en la "sala blanca", es contundente cuando afirma que "es mentira que se les quemara el culo con velas. Yo he estado 11 años allí y solo se me orinó una niña. Es que no había ni velas", asegura rotundamente. Es más, Emilia acusa a las niñas de entonces que ahora denuncian, de ingratitud. "Que les hayan quitado el hambre, los piojos y todo y cómo nos están poniendo. Es una vergüenza".