¿Por qué Himar González no revela el chiste de Matías Prats que le impidió dar 'el tiempo'?

En el transcurso del informativo de la noche de Antena 3 Noticias, la meteoróloga Himar González tenía serias dificultades para contar la última hora de la previsión de 'El Tiempo'.

Las tormentas que causaba la DANA debían ser las protagonistas del avance informativo que se disponía a hacer Himar en mitad de las noticias, que conducía el periodista Matías Prats. Sin embargo la intervención de la meteoróloga estuvo marcada por un inesperado ataque de risa. Tal era la magnitud de ese brote de carcajadas, que la presentadora del tiempo era incapaz de arrancar a explicar la previsión.

A duras penas y con algún amago de volver a reír sin parar, Himar lograba empezar a explicar las fuertes lluvias que estaban por llegar al noreste de la Península.

"Tus comentarios son imbatibles"

En la retransmisión la risa pareció llegar sin previo aviso, ni motivo aparente. Eso sí, tanto Matías como Himar explicaron al día siguiente que el inoportuno ataque de risa fue motivado por un comentario que el periodista dedicó a la meteoróloga momentos antes de entrar en directo. Ese chiste no quedó recogido por las cámaras y se mantuvo en secreto.

"Yo no te dije nada cómico para producir ese efecto, ¿no?", se excusaba Matías, sin embargo Himar, le respondía, "bueno, a ver, recordemos ese comentario...", que él parecía reconocer con un escueto "bueno...".

Durante la preparación del informativo en la tarde del sábado Matías Prats habría dicho una frase a Himar que ella misma reconocía, le provocó la risa "antes del informativo, durante el informativo, al llegar a casa" e incluso la misma mañana siguiente nada más despertarse.

"Me amenazó con: 'Te voy a dar paso así...'"

Ya el domingo, tras las explicaciones que aportaban ambos también en pleno directo de 'las noticias', Matías Prats avisaba a su compañera de 'el tiempo'. Himar hacía una imitación de Matías para recordar sus palabras: "Me he enterado que mañana vas a ir a Espejo Público. Susanna te va a entender perfectamente porque me ha padecido muchos años".

Himar parecía no querer desvelar el comentario, pero sí explicaba que Matías se lo había hecho a lo largo de la tarde, y se lo habría repetido segundos antes de su intervención en directo. Se trataría de la frase con la que el presentador daría paso a la meteoróloga en el informativo: "Me amenazó con: 'Pues te voy a dar paso así...'".

Eso hizo que Himar no pudiera quitárselo de la cabeza en ningún momento y provocó las risas que le hicieron enmudecer durante unos pocos, pero largos, segundos.

Un comentario 'no apto para cualquier hora'

La meteoróloga subrayaba 'la cara de pillín' de Matías, momentos antes de darle paso, pero no descubría las palabras del periodista, por lo que Susanna Griso deducía que 'el comentario no es apto para estas horas'. Por ello Himar daba carpetazo al asunto y sentenciaba con la siguiente expresión: "Lo que sucede en el plató de Antena 3 Noticias, se queda en el plató de Antena 3 Noticias".