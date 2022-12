¿Qué alimentos básicos se quedan fuera de la rebaja del IVA que ha anunciado el Gobierno?

Verónica Chazín, nutricionista, señala que la carne y el pescado deben estar en una dieta con proteínas de mayor rango biológico y no entiende por qué han quedado fuera de la rebaja del IVA anunciada por el Gobierno. Apunta que en el caso del pescado, esta grasa es muy buena para el desarrollo neuronal y el aprendizaje de los niños. "No rebajar el IVA al pescado me sorprende", afirma.

El aceite se había disparado y ahora es uno de los productos a los que le afectan la rebaja del IVA, una medida que la experta en alimentación celebra .Chazín, defensora del consumo de aceite de oliva, explica que en una familia de clase media baja la compra de aceite era algo complicado.

Le llama la atención que los yogures no se incluyan en la rebaja. Respecto a los nutrientes que son necesarios para nuestro organismo destaca los cereales, las frutas, verduras y fuentes proteicas como los huevos, carnes, pescados y legumbres. "Las legumbres sí estarán incluidas en esta rebaja. La cantidad de hierro que tienen las legumbres es muy poco biodisponible, cubrir la necesidad de hierro solo con legumbres es complicado", establece.

Raciones de carne recomendadas a la semana para niños y adultos

En el caso de los niños, deberían tomar sobre todo carnes blancas. Unas 3 ó 4 raciones a la semana y pescados 3 ó 4 raciones a la semana también. Cuando somos adultos podemos rebajar esa ingesta a una ración a la semana. "No necesitamos carne en todas las comidas. Podemos tomar legumbre en una de ellas y en otra tomarnos huevos", explica.

Valora además la rebaja del precio de los huevos como "muy interesante".