La psicóloga Lara Ferreiro nos aconseja sobre cómo afrontar los nuevos retos propuestos para 2023

El 2023, como todos los años nuevos, trae consigo una cesta llena de propósitos y nuevos retos que afrontar. Pero, ¿cuántos conseguimos afrontar? La mayoría de estos objetivos que nos fijamos se desvanece antes de la llegada del segundo mes del año. Concretamente, el 80% de estas personas ha abandonado sus objetivos de Año Nuevo en febrero, dejándolos de hacer. Esto se llama el 'síndrome de la falsa esperanza'. Por eso, si eres de los que quiere que este año no le ocurra lo mismo, la psicóloga Lara Ferreiro te da unos cuantos consejos para que cumplas con los objetivos fijados.

Además, Lara Ferreiro avisa de que no siempre es bueno fijar objetivos. Esto es algo poco recomendable en personas ansiosas u obsesivas, ya que sería contraproducente y la propia fijación de nuevos retos agravaría nuestros problemas de ansiedad. Además, este hecho puede ser una razón más para decepcionarte y machacarte por ello.

Consejos para afrontar nuevos retos

Si eres una persona a la que le gustan los nuevos retos, este ejercicio de tratar de mantener los objetivos fijados está hecho para ti. Por el contrario, como ya hemos dicho, si eres una persona ansiosa y obsesiva, es recomendable que no te impongas objetivos ni mucho menos te agobies por cumplir plazos. Esto podría generarte más ansiedad u obsesión y ese no es el resultado que queremos conseguir cuando hacemos frente a nuestros objetivos. No debemos ni machacarnos ni decepcionarnos con nosotros mismos en ninguno de los casos.

Pasos a seguir: