Se prostituyen para pagarse los estudios universitarios

Héctor lleva 3 años prostituyéndose para costear sus estudios universitarios porque no encuentra trabajo de otra cosa y no puede pagarse los estudios, estudia turismo, su familia no lo sabe, un amigo le propuso hacerlo y lo hace esporádicamente. Sus clientes son sólo personas casadas: hombres y mujeres de 40 a 65 años.

No podemos disfrutar de nuestra juventud y Héctor culpa de esto “a la sociedad española en general que no nos da trabajo de nada y tenemos que llegar a esto u otro tipo de trapicheos”. “Tenemos varios clientes, entre ellos profesores de universidad y otros tipos de clientes”.

También ha hablado con nosotros Sandra, tiene 18 años y no quiere depender económicamente de sus padres y es prostituta para costearse la universidad.

“Suelen ser 3 o 4 clientes a la semana, más no” nos cuenta a lo mejor se saca 1.500 o 2.000€ al mes. “Mis padres no lo saben y de mi entorno solo lo sabe una persona”. El problema de esto nos lo dice ella “Esto engancha”.

Otro caso: 20 años, compagina enfermería con la prostitución. Coge llamadas telefónicas mientras estudia y ella lo reconoce "estar así las 24 horas, cansa" Se prostituye para pagar sus estudios y ayudar económicamente a su familia que no tienen recursos suficientes. “Mis padres no tienen trabajo y tengo hermanos pequeños ¿qué puedo hacer?”,

Además ha confesado que “si me ofrecieran un trabajo por 600€ aunque sea, dejaría la prostitución”. “Es verdad que es un mundo que engancha, intentas sacar más dinero y por eso te quedas”. Y nos cuenta que ni sus padres, ni amigos, ni su novio lo saben “y espero que no lo sepan nunca”. Además dice “no es lo más fácil pero si lo más rápido”.

Hemos hablado también por teléfono con Elena, de 20 años "somos un grupo de universitarios que hacemos esto para conseguir dinero, a través de una página de internet cada uno tenemos un perfil y los clientes contactan". "El negocio va bastante bien, no notamos la crisis porque nos llaman cada día". Fácilmente se puede sacar 500€ al día. Elena nos cuenta que "Nos parece un trabajo como otro cualquiera. Además compaginamos esto con nuestros estudias bastante fácil".