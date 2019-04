"Las propuestas de Ahora Madrid suponen 720 euros más a los contribuyentes"

Los primeros días de Manuela Carmena y Ahora Madrid al frente del consistorio de la capital están siendo más que movidos. Tras las polémicas de los tuits de algunos concejales, han llegado las críticas sobre las primeras medidas. En Espejo público hemos entrevistado a Daniel Lacalle para conocer su opinión sobre algunas de ellas. Una de las que han generado más revuelo es la propuesta de Carmena de crear cooperativas de madres que limpien los colegios de sus hijos. Según Lacalle son parte de "las propuestas mágicas que se acostumbran a soltar", sin base económica. "El análisis de las propuestas de Ahora Madrid le supone 720 euros más a los contribuyentes madrileños por familia y año. Es mucho dinero que no han puesto por ningún lado de dónde va a salir el dinero, los ingresos", sentencia.

Sobre la no creación de un banco público, medida que solo era una propuesta de Ahora Madrid, no una medida electoral, Lacalle considera que es una buena medida. "No tiene ningún sentido porque supone más deuda pública. Necesitas una licencia bancaria que no concede ni el ayuntamiento ni el Gobierno. Segundo, lo tendría que capitalizar, con los impuestos de los ciudadanos y tercero, un banco se endeuda hasta 25 veces sus activos y eso es mayor deuda y mayor riesgo para el contribuyente. Me alegro que esos sean sugerencias".

Sobre la posibilidad de recuperar patrimonio municipal vendido. "Claro que se pueden recuperar los inmuebles vendidos, comprándolos a precio de mercado", dice Lacalle. "Esto es mayor coste para el contribuyente".