La propuesta de Unidas Podemos que "explica muy bien" Cristina Pedroche, según Pablo Iglesias

El candidato de la formación morada a las elecciones del 4M a la Asamblea de Madrid, Pablo Iglesias, señala que "quien tenga un patrimonio de más de un millón de euros que pague lo que le toque y quien herede esa cantidad que no tenga las bonificaciones".

Apunta Iglesias que a partir de los 60.000 euros de renta "el tramo del IRPF hay que subirlo un poco y a partir de 150.000 hay que crear un nuevo tramo".

Para desarrollar esta propuesta el exvicepresidente del Gobierno ha aludido a Cristina Pedroche. "Esto lo explicaba el otro día muy bien Cristina Pedroche, que no se a quien votará. Decía: "Yo tengo un sueldo muy bueno porque me lo gano pero no tengo ningún problema en pagar lo que me toca para que haya mejores escuelas, hospitales y servicios públicos".

Considera Iglesias que "el sistema fiscal tiene que ser progresivo y solidario" y mantiene que su formación está dispuesta "a negociar la subida a partir del tramo de 60.000 euros".

"La gente que gana mucho tiene perfecta conciencia de que ya tiene bastante suerte ganando mucho. En España y en Madrid la carga fisca la tiene gente con dificultades para llegar a fin de mes", señala.

