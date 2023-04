¿Las propinas en los restaurantes deben ser voluntarias u obligatorias a la americana?

Hay que recordar que la Comunidad de Madrid puso una campaña en marcha, que fue bastante polémica, en la que invitaba a los clientes a dejar una propina en bares y restaurantes. Desde la pandemia utilizamos mucho más las tarjetas de crédito para pagar nuestros gastos y esto se ha notado bastante en el sector de la hostelería, las propinas han bajado mucho. Ya existen restaurantes en Madrid y Barcelona que están incluyendo en su cuenta este porcentaje. FACUA, la Organización de Consumidores en Acción, denuncia que así se impide que haya "salarios decentes en el sector".

La gran mayoría de los encuestados por nuestra compañera Toñi Portillo, opinan que están a favor de dejar propinas siempre y cuando el servicio sea bueno y siempre y cuando sea parte del sueldo del camarero.

También nos hemos encontrado con personas que no está de acuerdo en que la propina aparezca en el ticket, ya que consideran que no puede ser una imposición ni tampoco una petición por parte del restaurante, sino que tiene que venir de manera totalmente voluntaria por parte del cliente: "A mi me parece muy mal, eso es un tema voluntario"; "Si el servicio no es bueno y no has comido bien, no tengo que estar obligado a dejar propina"; "Los camareros como están cobrando tan poco, un 5% o un 10% no lo vería mal", estos son algunos de los comentarios de las personas a las que hemos entrevistado por la calle.