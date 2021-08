Adrián denuncia que han okupado viviendas de su edificio situado en la calle Mariano Cerezo, en Zaragoza, gracias a la Policía. Hemos hablado con el abogado del propietario, Luis Ángel Marcen: "Ahora mismo hay dos personas okupando la vivienda que han entrado con ayuda de la Policía y ya hay un procedimiento para echarlos".

Señala que hay el edificio tiene seis pisos y que los seis estaban okupados cuando su cliente compró la vivienda. Más tarde, Adrián negoció con los okupas y pudo recuperar cuatro de las seis viviendas. Según cuenta, también negociaron con las dos personas que siguen okupando las viviendas. Aun así, explica que la Policía abrió la puerta del edificio y dejó entrar a una de las okupas, ya que esta aseguraba que necesitaba sus medicamentos y estaban en la vivienda. "Me enteré que la Policía vino a abrir la puerta a los okupas", apunta el abogado.

Por su parte, varios vecinos aseguran que tienen muchos problemas con los okupas y "no hay quien viva". Comentan que el mayor problema es "el tráfico de drogas, los robos y el ruido". "Tenemos mucho miedo porque no sabemos por donde van a salir", afirman.

El abogado señala que cuando se enteró de que había acudido la Policía y los Bomberos se fue hasta el edificio: "Les comenté que si mi cliente había cometido algún tipo de delito lo tiene que decidir un juez y también les dije que tendrá que decir un juez si entra esta señora o no. La Policía empezó a decirme que me fuera de allí".

Además, manifiesta que "hay un procedimiento judicial abierto que inició el banco" y su cliente "se va a personar en ese procedimiento como titular del domicilio. Pero esta gente no se quiere ir". También hemos hablado con la mujer que está okupando una de las vivienda, la cual manifiesta: "Estoy en una casa de okupas. De repente cortan la luz y el agua. Me ha amenazado que me mata, me ha robado mi llave y me ha dejado la calle.

Por otro lado, el hombre que también está okupando una vivienda señala: "Si este señor hubiera respetado la palabra del juez esto no hubiera sucedido jamás". Por último, el abogado apunta que "el problema que tienen es que Adrián está haciendo obras y dicen que les molesta. Supongo que levantarán un acta de denuncia contra mi cliente, pero se tendrá que demostrar ante un juez".