El pronóstico sobre la semifinal de la Eurocopa España- Francia del trabajador francés de Espejo Público: "Pocos goles"

Este martes la Selección Española de Fútbol se juega su pase a la final de la Eurocopa ante Francia después de batir a Alemania en un partido de infarto (2-1). Los aficionados mantienen la respiración ante un partido en el que España tendrá que plantar cara ante una de las grandes de esta Eurocopa.

Un equipo de Antena 3 Deportes se ha trasladado hasta Munich para vivir de cerca el ambiente de fiesta que impera entre la afición de La Roja. La fiesta entre los hinchas de la Selección empieza desde primera hora de la mañana para llegar al partido llenos de energía.

La porra del equipo de Espejo Público

Los colaboradores de Espejo Público han querido dejar su particular pronóstico para el partido de esta noche. Susanna Griso, presentadora de Espejo Público , ha sido la más optimista en cuanto al número de goles y ha firmado un 3-0 a favor de La Roja. Un resultado de 1-1 con penaltis en los que gana España ha sido la predicción de Miquel Vals. Para Gonzalo Miró el partido se resolverá en un 2- 1 en la prórroga con el que acabará ganando España.

Mariló Montero reconoce que no sabe "nada de fútbol" y ha consultado su particular porra con la Inteligencia Artificial. La aplicación le ha respondido que no puede hacer este tipo de predicciones pero le ha respondido que la selección española y la francesa están muy igualadas en cuanto a calidad. Con estos datos Mariló apuesta por un 1-1 que se resolverá a favor de España tras la ronda de penaltis. A Ángel Antonio Herrera no le ha hecho falta consultarlo con la Inteligencia Artificial, gran aficionado del fútbol el escritor ha determinado que el partido será un empati con victoria en penaltis. "Creo mucho en Mbappé y en Morata", señalaba.

El compañero francés del equipo de Espejo Público hace su pronóstico

No todas las consultas sobre el resultado del partido España- Francia se han hecho a los seguidores de La Roja. Espejo Público ha querido dar voz también a la afición gala preguntándole a Theo, un compañero francés del programa que ha compartido su particular visión del partido.

El francés cree que será su selección la que pasará a la final "con un partido con pocos goles y poco espectáculo". Tiene pensado ver el encuentro en casa "porque hay que ir a casa pronto para trabajar". Tiene previsto verlo con su pareja, que es española, y confía en que ella haya organizado una reunión de amigos.

Gonzalo Miró ha querido responder a los comentarios de Theo. "Los franceses como Theo están acostumbrados a no divertirse mucho viendo jugar a su selección, ver a Francia es un pestiño", bromeaba.