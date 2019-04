"El programa económico de Podemos se parece al del PSOE de hace 25 años"

TONI ROLDÁN, ECONOMISTA

El economista Toni Roldán ha estado en Espejo Público para analizar en profundidad el programa económico de Podemos recientemente presentado en Madrid. "Es un programa más parecido al del PSOE de hace 25 años que al propio programa de Podemos de hace 8 meses. Ha evolucionado bastante", asegura. Roldán cree que no se puede analizar estas medidas en profundidad hasta que no se concreten datos. "Hasta que no tengamos una memoria de cómo pretenden llevar a cabo sus medidas, no podremos hacer un análisis en profundidad".