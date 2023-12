Una presunta víctima del grupo financiero Herrero Brigantina: "Que el cabecilla esté en la cárcel no me soluciona nada, quiero mi dinero"

El líder del grupo Herrero Brigantina ha sido detenido acusa un presunto delito de estafa continuada. Esta supuesta estafa habría afectado a 3.500 clientes y la cantidad de dinero supuestamente estafado superaría los 35 millones de euros.

Ofrecían productos financieros de rentabilidades elevadas, uno de los más cotizados era el conocido como top 25, que a 5 años daba una rentabilidad del 25%. Un 5% cada año. La confianza de los clientes en algunos agentes de seguros captados en otras empresas les servía de gancho.

Cecilio, invirtió dinero de su empresa y de su capital personal

Cecilio invirtió 65.000 euros en esta empresa. "El que me habló fue mi cuñado que tenía una correduría de seguros y le ofreció sus productos". Invirtió dinero a través de su empresa. Finalmente invirtió tanto a nivel particular como de la pyme familiar.

Al tiempo de hacer las inversiones intentó rescatar el dinero pero le daban largas y descubrió que el cabecilla del grupo se había fugado a Colombia.

A Cecilio no le importa que el presunto cabecilla de la trama haya sido detenido y que lo metan en la cárcel, lo que quiere es recuperar su dinero "que les ha costado mucho trabajo ganarlo". "Que no se vaya de rositas aunque esté en la cárcel. A mí que esté en la cárcel no me soluciona nada", lamenta.