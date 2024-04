El presidente de la Asociación de Fumadores Activos se planta contra la ley antitabaco: "se puede organizar mejor"

El plan antitabaco de Sanidad obtiene finalmente la 'luz verde' tras el rechazo inicial de las comunidades del PP. Este viernes lo confirmaba la ministra de Sanidad, Mónica García, y recordaba que se trata de "una hoja de ruta" y que las medidas se definirán en la futura ley.

Esta aprobación ha llegado tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Una 'luz verde' que los fumadores no ven con claridad.

Sergio López Valdevira, presidente de la Asociación de Fumadores Activos, afirma estar en contra de esta medida "sobre todo" por "la restricción de libertades individuales". López aclara que desde su asociación no incitan al consumo del tabaco, "pero sí nos gusta defender el derecho de las personas" y añade que "en vez de ir prohibiendo espacios, uno tras otro, donde prácticamente se nos hace imposible consumir tabaco", lo que se debería hacer es "organizar, convivir, respetar mutuamente".

Sin embargo, cuando el espacio en el que fumadores y no fumadores se encuentran al aire libre, es difícil respetar y convivir con quienes fuman. "Toda la vida hemos convivido, hemos respetado las sensibilidades de otros o los hábitos de otros", explica e insiste que la solución "no es prohibir, prohibir, prohibir, se puede organizar".

López entiende "que se avance hacia una sociedad sin humos, sin tabaco". Además, confiesa que él no es una persona que esté a favor del tabaco, "lo que pasa que soy fumador hace muchos años, me encantaría no haberlo conocido".

Desde la asociación piden que les permitan fumar "en determinadas terrazas o en determinadas partes de la terrazas si tienen el tamaño suficiente" e insiste en que los fumadores "no queremos molestar, pero queremos poder fumar dignamente. No soy un fumador social, soy un fumador empedernido y no es una elección fácil de decir: 'no, ahora ya no fumes'". A sus peticiones, también añade poder tener espacios para poder fumar en los hospitales.

"Lo principal de todo esto es el ambiente político, cómo se está estructurando todo. El perseguir las libertades individuales de esta manera. Hoy somos los fumadores, ahora parece que somos el mayor mal del mundo los que fumamos, pero mañana qué va a ser. Y esto son políticas que no atienden a los derechos de las libertades de los ciudadanos", ha concluido López.

Metas del plan antitabaco

El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo tiene una serie de metas que se quieren cumplir: