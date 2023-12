Polémico pasacalles de Papa Noel en El Escorial por el uso de renos: "No se puede enseñar esto a nuestros niños"

El pasacalles de Papá Noel en El Escorial (Madrid) llega este año cargado de polémica. El trineo de Papá Noel suele ir arrastrado por un grupo de renos, en este caso el pase de Papá Noel en El Escorial (Madrid) se ha llevado a cabo con renos auténticos y esto ha ocasionado la denuncia del partido animalista PACMA. Aseguran que los renos están sufriendo un maltrato físico y psíquico.

Pablo Orueta, concejal de Unidas El Escorial, ha denunciado el caso. Cree que en este caso se está produciendo maltrato animal. Se han informado de la mano de veterinarios que les dicen que el animal sufre estrés en este tipo de actuaciones. Lamenta además que todavía la ley permita este tipo de exhibiciones. Asegura que no está en contra de la Navidad y cree que se pueden hacer cabalgatas para niños con otro fin. Asegura que la labor de la oposición "no es un chiringuito" y que su labor es la de "denunciar con los que no estamos de acuerdo con el partido de Gobierno". "Este año han sido renos y el año pasado fue elefante, no creo que tengamos que enseñar esto a nuestros niños".

Rubén Matanza, criador de renos: "Los renos no sufren"

Rubén Matanza es criador de renos y asegura que los animales no sufren en este tipo de eventos. No está de acuerdo con lo que ha denunciado PACMA y valora la denuncia como una maniobra política. "El problema es que existan partidos políticos que se dediquen a la extorsión, al acoso y a la discriminación". Apunta que estamos en un país donde "hay organismos oficiales con leyes super exhaustivas y para que los renos vayan a El Escorial han tenido que pasar unos filtros muy exhaustivos".