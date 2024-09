Polémica por la renuncia de un miembro del jurado en el festival de San Sebastián: "Esos criterios están destrozando a los premios"

La periodista Mariona Borrull ha renunciado a su plaza en el jurado del festival de Sitges por la ausencia de cineastas mujeres y personas no binarias. Una decisión que ha puesto en entredicho la integración del festival con cineastas de este género.

El periodista Juan Soto Ivars hadado su opinión al respecto y ha comenzado precisamente hablando de género. En este caso del género fantástico y terror de esta muestra de cine. "Géneros que en el cine han tenido una inmerecida fama de secundarios. Gracias a ese festival esos géneros han tenido cada vez más prestigio en la sociedad", apuntaba. Dirigiéndose a Mariona apuntaba que cuando ha decidido hacer esa espantada en la sociedad estaba dando a entender que quería que se metieran en las selección criterios que no tienen nada que ver con lo cinematográfico sino más con la identidad y la política.

"Yo quiero ver buenas películas, me da igual quien lo haya hecho"

Prosigue Soto Ivars señalando que existen festivales específicos para cine LGTBI o para creadoras mujeres. "Pese a ello se han premiado muchas películas hechas por mujeres con el rasero dela excelencia de las películas. Cosa que no me pasa con los Oscar que se han convertido en algo previsible. Me parece importante decirlo porque ese tipo de criterios están destrozando los premios. Yo quiero ver buenas películas, me da igual quién las haya hecho", concluía.

"En un festival nunca se programan las mejores películas, sino las que hacen avanzar el lenguaje cinematográfico"

A Mariona le parece que no se está entendiendo bien el concepto de calidad y de programación. "En un festival nunca se programan las mejores películas, sino las que hacen avanzar el lenguaje cinematográfico para que cuando pagas en la sala de cine puedas ver algo que no has visto antes. Eso implica una diversidad en favor de una supuesta calidad que nunca se puede saber a priori".

Soto Ivars respondía diciendo: "Creo que en esta polémica te interesaba poner el foco sobre ti como buena persona, me alegro poder decírtelo a ti porque si no, hubiera escrito un artículo y tú no te podrías defender".

Desde el festival de Sitges aseguran que no piden información sobre la identidad sexual de ningún participante y por ello desconocen la existencia de personas no binarias.

Existe el riesgo de competir con menos talento por tu orientación, competa Rubén Amón. "Creo que se puede hacer muy buen cine muy machista, diferenciaría la categoría artística del género", ha puntualizado.

En otra línea ha ido la opinión de Gonzalo Miró, que cree que sin reivindicaciones así no habría habido tantas ayudas a las mujeres en el cine como en los últimos años. "Creo que esas cuotas han ayudado a que haya más igualdad en el cine".