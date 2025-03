Polémica por los 20 millones de euros que gastará el Gobierno en los actos de conmemoración por la muerte de Franco: "Es una cifra muy difícil de explicar"

El pasado 8 de enero de 2025 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunciaba que el Gobierno se disponía a inaugurar el año de conmemoración de la muerte de Franco. "Se cumplen 50 años desde que España estaba empezando a caminar hacia la libertad", comenzaba diciendo Sánchez. Insistía en su discurso en que la libertad "no se conquista como algo permanente y se puede perder". "Durante todo este año 2025 se celebra que en 1975 en un momento de gran incertidumbre política la sociedad española decidió apostar por la democracia", concluía.

En lo que llevamos de año se han celebrado unos 30 actos, en un principio se dijo que se iban a realizar 100 actos durante todo este año pero según fuentes del Gobierno esta cifra se irá ampliando. Según publica el diario ABC hay un presupuesto de 20 millones de euros para celebrar estos actos.

Desde el Gobierno no detallan en qué van a invertir un presupuesto de 20 millones de euros

Espejo Público se adentra en uno de estos actos conmemorativos, concretamente en uno que aborda la educación durante el franquismo. La comisionada de los actos asegura este presupuesto está en construcción y "no está cerrado el programa ni el presupuesto". El periodista Iñako Díaz- Guerra mantiene que no sabe si 20 millones es mucho o poco pero cree que "el Gobierno tenía que tener muy claras las explicaciones después de que se publique un presupuesto". "No puede ser que una ministra o una comisionada no sepan dar la respuesta".

Gonzalo Miró, colaborador de Espejo Público, cree que será otra persona la que tenga que dar explicaciones sobre el presupuesto. A lo que Susanna Griso respondía diciendo que le llamaba la atención que Gonzalo Miró "no tuviera ni una crítica leve por parte de una ministra que no es capaz de responder una pregunta muy simple". "Vale, a vosotros os parece todo mal lo que hace este Gobierno, conmemorar el fallecimiento del dictador me parece bien", concluía.

Según ha trascendido el sueldo de la presidenta de la comisión sería de 76.150 euros mensuales, unos 6.300 euros al mes.

Ana Sánchez es la periodista que ha firmado la información del diario ABC que ha publicado el presupuesto de estos actos. Cree que "al Gobierno esta información le ha pillado con el pie cambiado y ellos no querían darla". Ha echado de menos una justificación en cómo se va a gastar ese dinero "por una cuestión de transparencia". "Los días han ido pasando y no se ha detallado porque es una cifra muy difícil de explicar, para ponerla en contexto, es un dinero que se deja de usar para otras cosas".

