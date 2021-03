Inés Arrimadas, tras la moción de censura en Murcia: "Ayuso ha quedado como una irresponsable y ha puesto Madrid patas arriba"

España vivía este miércoles un terremoto político desconocido en nuestro país y de consecuencias inciertas. El epicentro se vivió en Murcia con la moción de censura de Ciudadanos y el PSOE al PP.

La réplica de la moción llegó a Madrid y acabó con un adelanto electoral, dos mociones de censura y un entresijo jurídico.

Inés Arrimadas asegura que han decidido presentar una moción de censura porque "hay un 'vacunagate' y centenares de personas que se han saltado la cola, había una inestabilidad muy seria en la Consejería de Salud y una sospecha de que esas prácticas se iban a seguir produciendo".

Asegura que han intentado reconducir la situación en Murcia durante meses pero el PP no ha cumplido el acuerdo y ha puesto a la región en una situación de inestabilidad no han podido mirar para otro lado.

"Que la señora Ayuso convoque elecciones cuando le dé la gana es una irresponsabilidad porque el señor Mañueco o Bonilla, con los cuales he hablado, no van a adelantar elecciones porque lo que pasa en Murcia afecta a Murcia pero no lo tienen que pagar en otras Comunidades Autónomas", señala.

Asegura que no iban a hacer mociones en ningún otro Gobierno y entendía que ellos iban a cumplir su parte de no hacer adelantos electorales. "Si hubiéramos querido presentar una moción en Madrid lo hubiésemos hecho a la vez que en Murcia", apunta.

Considera que esto son guerras de partido personalistas y Madrid no tenía nada que ver con esto y "lo sabía Pablo Casado y todo el PP". El PSOE ha presentado una moción de censura en Castilla y León y ellos van a votar en contra

"Creo que la señora Ayuso ha quedado como una irresponsable, tenía muchas ganas de elecciones ha escuchado el sonido en Murcia y ha decidido poner Madrid patas arriba".

