Plácida, arruinada por los okupas: "No cobro nada, tengo 2 hijos y me deniegan un abogado gratuito"

Plácida sufre un doble drama: tiene un apartamento okupado por la inquilina que dejó de pagarle y además le ocasiona facturas de luz por valor de 500 euros.

Esta propietaria hace un llamamiento desesperado. No tiene trabajo ni ninguna ayuda. Es madre de 2 hijos y son sus padres quienes le ayudan económicamente para salir adelante. "Esto es una pesadilla todos los días. Levantarse sabiendo que no se quiere ir porque dice que la ley de España la ampara. Necesito que me ayuden, no puedo más", con estas palabras Plácida describe el infierno que está viviendo en los últimos meses.

Plácida ha pensado darse de baja en las compañías eléctricas pero no lo hace porque esto podría acarrearme problemas con la justicia. Cuenta que a la okupa se le acabó el contrato el 12 de julio y ella carece de derecho a justicia gratuita ya que tendría que vender una de sus propiedades.

Cuenta que la okupa se ha buscado incluso un abogado en Zaragoza que le facilitó Cáritas. El día de Nochebuena le pregunto qué quería que le preparara de cena riéndose de ella.

El abogado Joaquín Moeckel señala que para recuperar su casa tiene que interponer un pleito civil de desahucio por expiración del plazo. Señala Plácida que "el funcionario no tenía ganas de trabajar y metió el pleito por lo penal, y no por lo civil". "Ayer día 18 de enero ya había estimado oportunamente que no tengo trabajo ni percibo ingresos y me han vuelto a denegar el abogado otra vez, no hay derecho", se lamenta.

