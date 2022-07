Pilar Alegría, sobre un posible indulto a Chaves y Griñán: "No hay tema"

La ministra Pilar Alegría ha estrenado el puesto de nueva Portavoz del PSOE en una semana intensa en la que se ha conocido la decisión del Tribunal Supremo de ratificar la sentencia condenatoria a Chaves y Griñán.

Al respecto, Alegría ha comenzado por lamentar los hechos "unos hechos que nunca debían haberse producido", pero " a renglón seguido" ha querido añadir que desde las filas socialistas "respetamos todos los fallos y sentencias judiciales" aunque con esta en concreto ya han sido varias las voces que se han alzado defendiendo a los condenados, incluso el presidente Pedro Sánchez.

"Es verdad, y se ha comprobado que hubo individuos que hicieron mal uso de estos mecanismos, y sobre ellos recaiga todo el peso de la ley. Pero también hemos podido comprobar que no hay ni una sola acusación, ni una sola sentencia que diga que ni el señor Chaves ni el señor Griñán se enriquecieron en un solo céntimo de euro y además conocen todos los ciudadanos que cuando fue la imputación lo primero que se hizo fue adoptar esas decisiones políticas e inmediatamente abandonaron todas sus responsabilidades públicas y políticas" ha afirmado Alegría.

La ministra ha insistido en el argumentario esgrimido tanto por los acusados como por los defensores "ni el señor Chaves ni el señor Griñán en todo este proceso se han enriquecido y desde luego ese mal uso sobre este mecanismo de los ERE en ningún caso ha sido utilizado para ningún tipo de financiación ilegal, financiación de sedes o para llevar este dinero a ningún paraíso fiscal", en clara alusión a los casos de corrupción que han salpicado al PP.

Preguntada por la posibilidad de que se pueda conceder el indulto a Chaves y a Griñán Alegría ha optado por la prudencia. "No hay tema" ha asegurado para explicar que "no conocemos la motivación de los fallos, ni el contenido de estos votos particulares y por tanto sería muy imprudente manifestarme sobre una cuestión que ni existe sobre la mesa. No hay que adelantar pantallas sobre un tema que hoy no es ni siquiera una hipótesis".

En las últimas semanas el PSOE ha hecho una pequeña remodelación de su organigrama que Alegría explica asegurando que "todos los partidos plantean cambios con nuevas voces. La voluntad que tiene el PSOE este año es seguir planteando medidas para seguir mejorando la vida de los ciudadanos" aunque reconoce que su objetivo "también es ganar las autonómicas, municipales y generales" previstas para 2023.

Además Alegría avisa "cuando el PSOE está unido, está motivado somos un partido imparable", y recordando lo ocurrido en la pasada cita electoral en Andalucía asegura que "evidentemente los ciudadanos nos han trasladado a la oposición y a diferencia del PP vamos a hacer una oposición constructiva, a tender la mano y a arrimar el hombro".