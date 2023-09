Pilar Alegría: "Me parecen bochornosos los llamamientos al transfuguismos, a la traición y la corrupción del PP"

Pilar Alegría, ministra de Educación en funciones y portavoz del PSOE, no ha querido despejar la incógnita de si será Pedro Sánchez quien intervenga en la investidura en nombre del PSOE. "Lamento no poder darles la exclusiva a escasa horas de que comience el debate. Hasta que no llegue el momento no les puedo adelantar lo que va a suceder aunque imagino que esta pequeña entrevista era para que yo se lo pudiera desvelar", mantenía.

Apunta la del PSOE que tanto el grupo parlamentario como el Gobierno tiene la posibilidad de ver quien interviene y no ha querido adelantarlo.

Desde el PSOE critican que el PP llame a los votos díscolos a algunos diputados del PSOE para investir a Núñez Feijóo, aunque en septiembre de 2019 Sánchez apelaba a los votos de algunos diputados para lograr una investidura técnica que no le hiciese depender de los independentistas. Recuerda Pilar Alegría que en 2019, ciñéndose a lo que dice el PP, tendría que haber gobernado el PSOE como partido vencedor pero hubo que ir a una repetición electoral porque el PP jamás se planteó abstenerse para que gobernara la lista más votada

"Para lllegar a un Gobierno tienes que tener capacidad de tener mayoría en el Congreso, cosa que Feijóo no tiene"

Califica de "bochornosos los llamamientos al transfuguismos, a la traición y la corrupción" del PP, buscando movilizar a socialistas. "Me parecen de una absoluta indecencia. Porque para llegar a un Gobierno tienes que tener la capacidad de tener mayoría de votos en el Congreso de los diputados, cosa que Feijóo no tiene", añade.

"No se puede consentir que desde el PP nos mientan a todos los españoles"

Califica "el colmo de los colmos" las declaraciones de Cuca Gamarra diciendo que Feijóo será el primer candidato que teniendo los votos no será presidente del Gobierno. "No se puede consentir que nos mientan a todos los españoles. El PP tenía unos votos el 23 de julio y solo ha sido capaz de convencer a la ultraderecha de Vox", apunta.

¿Concederá el PSOE la amnistía a los independentistas catalanes?

En opinión de Alegría "con la política se pueden dar respuestas para mejorar la convivencia, favorecer ese diálogo y que las cosas estén mejor que cuando no se las encuentra". Señala que la Cataluña de hoy respira convivencia.

"Cuando nos corresponda esta investidura trasladaremos los acuerdos con transparencia pero ahora no es el momento del PSOE, le corresponde trasladar lo que dice la Constitución al señor Feijóo", mantiene.