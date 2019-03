Pierde 52.000 euros en preferentes, claves para ayudar a su hija enferma

Joaquín es el tío de Emilia. Este camarero jubilado contrata las preferentes y pone el dinero a nombre de Teresa. "He estado toda la vida trabajando de sol a sol. Decidí poner el dinero a un plazo fijo para utilizarlo cuando lo necesitara. Resulta que acudo al banco el verano pasado para sacar el dinero y me dicen que no me lo dan", se lamenta.

La familia de Teresa necesita ese dinero para comprar un coche adaptado. No tienen ni recursos para pagarse un abogado y reclamar lo que es suyo. "La niña tiene 17 años y cada vez pesa más. Necesitamos un coche adaptado para poderla trasladar, ya que nosotros nos vamos haciendo mayores y nos cuesta mucho subirla al coche", se lamenta Emilia.

Luis Pineda, presidente de Ausbanc, se ha ofrecido personalmente para negociar con el banco una salida negociada a su caso particular.