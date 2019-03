La pesadilla mexicana del empresario español José Luis Crespo

José Luis Crespo, un empresario español afincado en México, está viviendo una verdadera pesadilla. Su hijo fue secuestrado hace más de 9 meses y sus captores le han exigido un rescate que él no puede pagar. "Estoy viviendo una verdadera pesadilla", asegura un abatido José luis, que tras pagar todo el dinero del que disponía, sin llegar a la cantidad que los secuestradores le habían pedido, encontró en la uerta de su casa una oreja cercenada de su hijo.

"La gente me ha apoyado muchísimo, porque en estas circunstancias uno no sabe muy bien qué hacer. La policía me decía que no dijera nada, pero lo he tenido que hacer público porque ha pasado nueve meses y no se nada de mi hijo", afirma. José Luis se queja de que ha cumplido con todo lo que los secuestradores le pedían y ya no sabe qué más puede hacer.