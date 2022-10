La pesadilla de la española acusada de un crimen que no cometió en Argentina

Pepa ha conseguido demostrar su inocencia tras 19 meses cumpliendo condena en una cárcel de Argentina y 9 con una tobillera. Fue acusada injustamente por un asesinato y ha vivido un infierno en prisión.

Su marido, argentino, acabó con la vida de una mujer que tenía alquilada una habitación en la casa del matrimonio. Su marido se autoinculpa meses después y hasta que no ha podido demostrar que Pepa no estaba en la casa en el momento del crimen no ha salido de prisión.

Se da la circunstancia de que Pepa se llevaba muy bien con la mujer que fue asesinada y alquilaba la habitación en su casa. Cuenta que esta mujer era conocedora del maltrato que sufría por parte de su marido. "Ella siempre estaba pendiente de mí y le recriminaba a mi marido que yo siempre estaba trabajando y él no hacía nada", recuerda.

Su paso por prisión le ha causado un gran impacto y Pepa está necesitando ayuda psiquiátrica para superarlo

Pepa se encuentra en proceso de divorcio con su marido que ya cumplió condena en España por otro delito y ahora está en una cárcel de Argentina. Esta andaluza se encuentra en tratamiento psiquiátrico porque su paso por la cárcel la marcado mucho y necesita ayuda para superarlo.

Agradece a la Fundación + 34 que haya podido regresar a Andalucía. No tenía medios para regresar a su tierra natal y ha sido gracias a la ayuda de esta asociación como ha podido realizar los trámite con la Junta de Andalucía para volver a casa.