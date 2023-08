Pedro Rollán, presidente del Senado: "La cuestión del uso de las lenguas cooficiales es una herramienta de distracción del PSOE"

Las Cortes Generales ya se han formado. Francina Armengol (PSOE) es la nueva presidenta del Congreso y Pedro Rollán (PP), el del Senado. Ambos acudirán la mañana de este viernes a la Zarzuela para las consultas con el Rey. Pedro Rollán ha querido dedicar un momento antes de su reunión con Felipe VI para ofrecer unas interesantes declaraciones al programa de Espejo Público.

El popular ha comenzado la entrevista explicando que su objetivo como nuevo presidente del Senado será "que la institución pueda ser una correa de transmisión que dé protagonismo a las Comunidades Autónomas a través del entendimiento, el respeto y la igualdad entre los territorios", asegurando que "ninguna autonomía destaque sobre otra".

Siguiendo en esta línea, Rollán ha comentado que, a su parecer, el uso de las lenguas oficiales ya está normalizado, y no tiene sentido la preocupación del PSOE acerca de este tema: "Pedro Sánchez pretende que el asunto de las lenguas cooficiales pase a ser un señuelo" para "dejar en un segundo plano" otras cuestiones más importantes. Y que su partido pretende dar tratos de favor "justo a los que no que no pretenden defender los intereses generales de la nación".

"El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso es una herramienta de distracción", ha asegurado el ahora presidente del Senado. "No es una preocupación entre los españoles, como sí lo es llegar a fin de mes, la emancipacipación de los hijos, la posibilidad de acceder a una vivienda, la gestión de los fondos europeos que permitirían general empleo de calidad...", ha continuado. "Eso deberían ser las preocupaciones de un presidente del Gobierno", ha declarado.

"Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa por continuar en el Gobierno"

Los resultados de las votaciones de ayer no preocupan a Rollán, que cree que Alberto Núñez Feijóo continúa teniendo "las mismas oportunidades que tenía hace 48 horas". Además asegura que Vox no ha decidido retirar su apoyo en una investidura de Feijóo e insiste en que "no se tiene que establecer una relación entre la formación de las Cortes y la formación de Gobierno".

Sobre los rumores sobre una supuesta reunión de la cúpula del PP, un gabinete de crisis, ha negado todo y ha asegurado que "ayer no hubo reuniones entre dirigentes, de ningún tipo".

Para acabar ha declarado que el candidato del PP no necesita reforzar su imagen, puesto que "ya se ha visto reforzada con sus victorias electorales": "Ha sido el candidato más votado y parece lógico que, a quien cuente con el respaldo de los españoles, se le permita gobernar". Y ha asegurado que Feijóo lo haría "sin establecer preferencias en detrimento de la mayoría de ciudadanos españoles", como sí haría Sánchez, según él porque "está dispuesto a hacer cualquier cosa por mantenerse al frente del Gobierno".