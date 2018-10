Pedro del Cura, el alcalde que ha conseguido la devolución de impuestos de compra de vivienda: "Espero que esto no se convierta en un camino tortuoso entre abogados y bancos"

REACCIONES A LA SENTENCIA DEL TS

Pedro del Cura, el alcalde de Rivas -Vacíamadrid por la formación EMV impulsada por Podemos, se muestra muy satisfecho con la sentencia del TS de la devolución del impuesto de Actos Jurídicos Documentados a los particulares que han comprado vivienda. Espera que Hacienda inste a las Comunidades a devolver esta cuantía y que esto no se convierta en un litigio entre los bancos y las delegaciones de Hacienda. "Espero que el proceso de devolución no se convierta en un camino tortuoso entre abogados y entidades financieras, que no pase como con las clausulas suelo o las plusvalías".