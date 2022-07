Paula Echeverría denuncia que están intentando robar dinero a sus fans con su nombre

Paula Echevarría ha denunciado que alguien está robando dinero a sus fans. La 'influencer' estaría siendo víctima de un presunto delito ya que un perfil falso en redes sociales se hace pasar por la actriz para pedir dinero a sus fans.

La propia actriz lo ha denunciado en sus redes pidiendo a sus seguidores que no caigan en esa trampa. La asturiana es una de las actrices más seguidas de nuestro país. "Aviso importante, aunque no creo que ya nadie caiga en este tipo de mentira, pero, por si acaso, es una estafa. No hagáis caso a nadie que os escriba en mi nombre y mucho menos pidiendo dinero".

Al parecer el perfil falso escribía mensajes directos a los seguidores pidiéndoles dinero. El nombre dicha cuenta es 'cuenta de apoyo a Paula'. Echevarría se encuentra disfrutando de las vacaciones en familia. Miguel Torres es la pareja actual de la artista y el padre de su hijo pequeño, desde entonces se les considera una de las parejas más sólidas entre los famosos.