El parricida de Sueca esperó a la madre en casa de sus padres con 2 cuchillos

Espejo Público ha hablado con la abogada de la madre del niño que ha sido asesinado por su padre en Sueca. Esta letrada llevó el proceso civil del divorcio de María Dolores con su exmarido. Después de varios episodios de maltrato esta mujer decidió separarse.

Cuenta esta abogada que en ningún momento supo que había habido malos tratos en el matrimonio. "Cuando entra el divorcio no hay ningún hecho delictivo de violencia sobre la mujer. El 11 de agosto ocurren estos hechos de los que nos hemos enterado. Cuando presento la demanda no había ninguna VioGén (el sistema que tiene la Policía para valorar los riesgos en la violencia de género) con lo cual está todo correcto",, señala.

Explica además la abogada que no se dictó un régimen de visitas especial con el padre porque no se conocía que había otro procedimiento judicial en marcha. Se solaparon en el tiempo el procedimiento civil del divorcio con el penal tras una denuncia por malos tratos de la madre pero los datos no se cruzaron nunca. La abogada apela a que esto no ocurra: "Los juzgados no tienen alarmas ni alertas", señala.

"Cuando ocurre un VioGén y luego un procedimiento civil son los propios funcionarios quienes detectan antecedentes y no hay alertas", afirma. Pone sobre la mesa que estamos ante una violencia vicaria y el único que tiene aquí la culpa es el asesino de su propio hijo: "Ha matado a dos personas a la vez, eso es así. Me consta que no se hacía una custodia compartida. la madre no ejercía la custodia compartida. Teniendo la familia miedo por ella, nunca por el niño, se lo dejaba de forma esporádica algún rato", relata. Pide que se dote de más medios económicos a la administración de justicia para que esto no pueda volver a ocurrir.

Señala el periodista Nacho Abad que el abogado de oficio que defendía a la madre en el procedimiento de la violencia de genero tenía que haber pedido que se informara de esto en el proceso de divorcio.

Según el periodista, María Dolores llevaba sufriendo violencia de género desde hace mucho tiempo pero no quería denunciar por miedo. Finalmente la mujer decide que se divorcia y él la acosa constantemente. "Era una persona que solo no estaba intoxicado casi cuando estaba con el niño. Ella con toda su buena voluntad le dejaba al niño un rato porque era cuando estaba tranquilo".

Un día el parricida entró en la casa de los padres de su mujer y se sentó a esperarla en el salón. Los suegros consiguen que el hombre salga de la vivienda y llaman a la Policía. "Ese día él llevaba 2 cuchillos encima. Fue en ese momento cuando la mujer empieza a tener miedo por su vida y por eso lo denuncia por violencia de género", explica Abad.

