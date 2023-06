Pagar la casa al contado, la fórmula en alza que sorprende al mercado inmobiliario

¿Tiene a manos 300, 400 o 500 mil euros? Según las agencias inmobiliarias prácticamente la mitad de los pisos que se compran hoy en día son al contado. Pedir un préstamo, ¿es cosa de muy pocos? Es la pregunta que nuestro compañero Raúl García ha planteado en la calle. La mayoría nos asegura que ahora mismo no pediría un crédito hipotecario: “La situación no me genera mucha confianza”, “te puedes meter en un lío de los gordos”…

Desde el sector inmobiliario así nos lo confirman. Javier es agente inmobiliario: “Tenemos una bajada de un 23% de intención de compra”. Raúl le pregunta al experto si un cliente medio que el año pasado quisiera comprar un piso por 300 mil euros con 3 habitaciones sigue aspirando a ello. Javier es rotundo: “Sigue queriéndolo, viene a visitarlo pero finalmente con la nómina que tiene el banco le dice que sólo podría aspirar a unos 260 mil euros”.

Javier, agente inmobiliario: “De momento en 2 o 3 semanas ya hemos enseñado el ático a 14 personas”

Este agente inmobiliario nos enseña un piso de 130 m2 que ahora mismo está en el mercado por 1.170.000 euros. Se trata de un ático en la Plaza de Quevedo, en Madrid capital. Nos asegura que el perfil del que puede comprar este piso al contado es el de gente joven, que su principal trabajo es tema informático e ingeniero. “De momento en 2 o 3 semanas ya se lo hemos enseñado a 14 personas”.

Bajan las firmas de créditos hipotecarios

El mejor termómetro para ver cómo evoluciona la compraventa de viviendas es una notaría. Según el Consejo General del Notariado la compraventa de pisos ha descendido un 20% y la firma de créditos hipotecarios ha bajado un tercio.

Alfonso Madridejos es notario. Nos asegura que en su notaría han bajado bastante la compraventa de viviendas, “a lo largo de todo el año una bajada importante sobre todo en los últimos meses, sobre una cuarta parte, un 20 o 25%”. También ha bajado la firma con hipotecas, un 30%.

Agente inmobiliario: “La gente viene con el dinero, sí. La mayoría"

Visitamos una inmobiliaria donde han vendido un piso por 820 mil euros al contado. Desde allí nos confirman: “La gente viene con el dinero, sí. La mayoría. No diría que hay gangas, pero sí ajustes de precios”.