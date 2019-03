Los padres de Nora critican la investigación de la muerte de su hija

Una red de prostitución enganchó a Nora a la cocaína. A a ella y a sus amigas para, después meterlas en una trama de prostitución de menores. Le ofrecieron drogas blandas y luego le dieron a probar sustancias más potentes. La necesidad de su consumo hizo que acabara acostándose con las personas que se las proporcionan.

Aunque la muerte de la joven en un primer momento no fue especialmente tenido en cuenta por la Policía, meses después los investigadores detuvieron a una red de delincuentes que drogaba, extorsionaba y prostituía a menores. Teresa y Paco, sus padres, han mostrado en Espejo Público su desencanto con las primeras investigaciones policiales. "Si nos hubieran hecho caso desde el principio, muchas niñas no habrían tenido que pasar por lo de Nora. Cuando les conté mis sospechas, el policía me dijo que no me hiciera pajas mentales", confiesa su padre.

La sentencia contra las personas de esta organización detenidas por la Policía se conocerá en pocos días. Los padres piden Justicia y que estas personas no se gocen de beneficios penitenciarios. "Esperamos que les caíga lo máximo que se les pueda caer. Que sufran la mayor pena que puedan tener".