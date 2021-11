Los padres de la niña que desapareció en Valencia creen que un chico al que conoció en Instagram se la llevó a Santander

Lucía, de 15 años, se ha presentado en un cuartel de la Guardia Civil en Santander. La menor había desaparecido de su domicilio en Sueca (Valencia) desde el pasado lunes. Sus padres habían hecho un llamamiento pidiendo ayuda a todo aquel que pudiera localizarla. Una de las cosas que más les inquietaba es que el lunes por la noche la niña llamó por teléfono y le dijo a su madre que la fuera a buscar, que estaba mal. La llamada duró apenas dos minutos y se cortó. Esa fue la última comunicación que tuvieron con la niña.

Carmen, la madre, está muy contenta porque su hija haya aparecido y espera que no se vuelva a repetir esta historia "porque esto es muy duro". Esta muy feliz de que la niña haya vuelto y ha agradecido la colaboración de todas las personas que se han interesado por la desaparición de su hija.

Por el momento la menor no ha comunicado a sus padres los detalles de la desaparición: "Nos ha dicho que está bien desde el cuartel", relata la madre. Han podido saber que la joven conoció a un chico por Instagram pero no cree que la niña haya viajado ella sola a Santander. "No es una niña que haya querido ir por su propio pie a ese sitio. No sabe ni ir sola al colegio. Ha tenido que llevar unos días para pensárselo y ese niño ha tenido que venir aquí para llevársela", señala la progenitora.

