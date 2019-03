Los padres de Marta del Castillo pierden la última oportunidad de que se reabra el caso

Varapalo para los padres de Marta del Castillo. Su última oportuniad para reabrir el juicio de su hija, se esfuma. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asegura que ellos están para tratar asuntos de acusados, no de víctimas y que no es competencia suya tratar este asunto. Los padres de Marta reclamaban que se realizara un solo juicio con un veredicto y no dos con decisiones distintas.

"Nos dicen que no tenemos derecho a a cudir a este tribunal porque está para acusados, y no para las víctimas. Me he llevado una gran decepción y no sabemos a quién recurrir. Lo lastimoso es que siguiendo las reglas del juego no vamos a ningún sitio y te da que pensar si no hubiera sido mejor darle la vuelta a la tortilla y haber sido uno de los acusados", asegura en Espejo Público un indignado Antonio del Castillo.