Los padres del joven que murió en el puente colgante de Bilbao, piden medidas

Miker Uriarte cayó desde lo alto de la barquilla del mítico puente colgante que une Santurce con Getxo. varias investigaciones privadas encargadas por la familia han cuestionado la seguridad de este medio de transporte. Cheli, la madre de Mikel, no se puede acercar demasiado al puente, ya que no se siente con fuerzas para hacerlo. Asegura que nada tiene contra este monumento Patrimonio de la Humanidad, pero dice que "desde que cambiaron el firme de la barquilla, lo único que ha provocado son dos muerte, además de dejar a otra persona incapacitada tras un accidente".