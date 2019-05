El padre de uno de los niños de los que abusó sexualmente el profesor de 'Los Maristas': "Se pasea mientras las víctimas tienen miedo"

Benítez tiene una condena de 21 años de cárcel, pero hasta que esta sea firme no ingresará en prisión. Manuel es el padre de uno de los chicos que sufrió los abusos sexuales. No da crédito a esta decisión judicial y no entiende "que este señor se pueda pasear por la calle mientras sus víctimas están con miedo en casa".

"A ver cómo se lo explico yo a mi hijo", lamenta. Considera que esta decisión judicial no tiene en cuenta lo que piensan las víctimas y recuerda que en el verano de 2016, pese a que Benítez tenía una orden de alejamiento de los menores se llevó a uno de ellos a un bosque. Finalmente la familia del niño no quiso denunciar.