El padre de Bernardo Montoya, asesino de Laura Luelmo: "Él y Luciano mataron a su madre a disgustos"

La nueva versión de Bernardo Montoya apunta a que fue su exnovia Josefina Carmina quien asesinó a Laura Luelmo durante una discusión motivada por los celos.

El abogado del detenido explicó que su cliente mantiene que su exnovia se puso celosa al ver a Laura entrar en la casa donde residía, que era antes propiedad de la familia Montoya. Al verla, invitó a Laura a entrar en la casa de Bernardo donde la atacó y la mató.

La familia de Montoya no da crédito a esta versión. El padre de Bernardo declaró ante el juez que no quería saber nada de sus dos hijos. "Reniego de mis dos hijos señoría, de Luciano y de Bernardo. Si Bernardo lo hizo, que lo pague. La familia ya no podemos más. No tenemos culpa de nada. Luciano y Bernardo ya mataron a su madre a disgustos", señalaba.