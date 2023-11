El padre del asesino confeso del rapero Isaac López: "En el juicio se han contado muchas medias verdades"

El padre del asesino confeso de Isaac habla para Espejo Público después de que tanto la acusación como la Fiscalía hayan pedido para el acusado la pena de prisión permanente revisable. El tribunal del Jurado le ha considerado culpable a la espera de la sentencia definitiva.

Los hechos tuvieron lugar el 14 de julio de 2021. Isaac López, de 18 años, muere acuchillado en el túnel de la calle Comercio de Madrid. El autor del crimen es David Bárcena. La victima, un niño huérfano de padre con discapacidad que sufre trastorno del espectro artista que soñaba con vivir del rap. El día de los hechos la víctima se topa con 4 chavales que presuntamente eran miembros de la banda Dominican Don't Play. Estos piensan equivocadamente que forma parte de la banda de los Trinitarios y comienzan una discusión, la víctima tratando de huir salta una valla y cae al suelo sin posibilidad de defenderse. Cuando se producen los hechos iba hablando con un amigo por teléfono y le contó la agresión casi en directo. Poco después muere desangrado.

La Fiscalía ve aquí asesinato con alevosía y pertenencia a una banda criminal. El hecho de que la víctima sea especialmente vulnerable puede motivar la prisión permanente revisable para el acusado. En el juicio David asume el homicidio y pide perdón tanto a la familia de Isaac como a la suya.

"El jurado no ha apreciado determinados testimonios que yo he visto"

Espejo Público habla con Miguel Ángel, padre del asesino confeso. Reconoce que llevan 2 años muy afectados. Cuenta que siempre contrastaba la información que les llegaba del colegio con sus hijos. "Ahora he estado en la Audiencia Provincial número 3 de Madrid donde se ha producido el juicio y he percibido que el jurado popular no ha apreciado determinados testimonios que yo he visto. Reconozco que no soy parcial pero soy su padre", mantiene. Cree que esa situación de vulnerabilidad de la víctima no es aplicable en todos los supuestos.

"La Fiscalía empezó algo que quería que acabara de una determinada manera"

Actualmente los padres de David le ven los fines de semana y les llama a diario por teléfono. Su padre lamenta que en el juicio se hayan escuchado muchas medias verdades.

"Isaac portaba un cuchillo, ese cuchillo se expuso en la sala. Al 99,9% pertenecía a David. Ese cuchillo estaba cuando Isaac cayó al suelo y había pasado ya un transcurso de tiempo, ellos estaban muy lejos de ahí. Eso he oído por parte de peritos y policía municipal", apunta. Para este padre este tipo de datos se han contado como medias verdades en el juicio, algo que, reconoce, le produce cierto nivel de coraje que no se quiere permitir. "Con cierto coraje tengo que decir que la Fiscalía empezó algo que quería que acabara de determinada de determinada manera. No se pone en manos de los padres de los chicos planes de prevención para que esto no vuelva a ocurrir en las calles, es más fácil una sanción ejemplarizante, una venganza social en este caso para mi hijo".