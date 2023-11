Paco Vázquez, sobre la investidura y la amnistía: "¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de encanallamiento?, "el partido ha traicionado sus valores"

Paco Vázquez, exalcalde de A Coruña y ex afiliado del Partido Socialista, abandonó recientemente la militancia en el PSOE, en relación a las decisiones tomadas por la ejecutiva presidida por Pedro Sánchez.

El exdiputado asegura que las concentraciones de los últimos días "son simplemente las consecuencias, hay que examinar la causa, qué es lo que lo ocasiona". Según él, "no son fruto de una serie de movimientos de determinados partidos políticos" si no "la respuesta de una gran mayoría de la ciudadanía, profundamente disgustada y que expresa un rotundo rechazo a los acuerdos formalizados por parte de Pedro Sánchez y el Partido Socialista para garantizarse la investidura."

Reacción de instituciones y ciudadanía

"Los ciudadanos han salido a la calle porque han visto la reacción de las asociaciones judiciales, de fiscales, de los tribunales de justicias, de los principales despachos de abogados españoles, despachos de proyección internacional, asociaciones de diplomáticos, de inspectores de hacienda, de trabajo, de los interventores del estado.", declara el Sr. Vázquez a Espejo Público.

Además, justifica lo que está pasando con "la reacción que se ha expresado por parte de las distintas entidades y organismos del Estado que han reflejado su rechazo a algo que consideran que atenta contra los principios y valores constitucionales".

"El ciudadano ha percibido que esos pactos establecen una ruptura de la igualdad entre todos los españoles, establece españoles de primera y de segunda.", ha manifestado.

Según Paco Vázquez, todo esto "está provocando la reacción espontánea de la ciudadanía, de la gente de la calle, y es una reacción en la cual están personas y dirigentes de partidos políticos como el PP, Vox y también muchos socialistas defraudados ante un partido que el día anterior a las elecciones señaló que en ningún caso admitiría la amnistía, y que al día siguiente, por tener esa gobernabilidad" habría cambiado de opinión.

Contra la separación de poderes

Al recordarle Susanna que él mismo hace dos meses aseguraba que "el pacto estaba hecho", el político remarca "la magnitud a la que ha llegado" dicho pacto por entender que establece "una ruptura del concepto de igualdad y de la separación de poderes, impulsadas por un partido que se dice de izquierdas".

"A los independentistas se les llena la boca hablando del reconocimiento de la diversidad", asegura el exalcalde y mantiene que hoy en día ya se reconoce la diversidad cultural y lingüística y que ahora "quieren imponer la diversidad en materia sanitaria, educativa, de infraestructuras"

"Un ciudadano de Cáceres tiene que saber que con estos pactos su sanidad va a ser inferior que la de un ciudadano de Barcelona" y platea la siguiente pregunta: "¿Qué va a decir el diputado socialista de Cáceres cuando vote a favor de estos pactos y de la investidura de Sánchez?"

Enjuiciamiento de la historia a los que voten a favor

El exalcalde anima a los diputados socialistas a "que voten en conciencia y sepan el alcance de su voto" y añade "a los que voten a favor, les quedará siempre el estigma de haber apoyado estos pactos".

Continúa exponiendo que "lo grave es el precedente establecido, es la firma de los pactos, no el contenido de la ley de Amnistía, no el contenido de 'Lawfare', si no que dentro de años, los independentistas podrán aludir que ya se reconoció su derecho a tener una hacienda pública propia e independiente o una Seguridad Social propia en Cataluña".

"¡Que se haga un referéndum!"

En este momento, Paco Vázquez recuerda que "el artículo 92 de la Constitución establece que en las cuestiones de importante trascendencia política, se podrá convocar un referéndum" y pasa a proponer "que se convoque un referéndum sobre la aceptación o no de estos acuerdos", ya que afirma que esta decisión "rompe la división de poderes según las asociaciones judiciales, el CGPJ o los principales despachos".

El exdiputado afirma que "estamos llegando al punto de convertir el Parlamento en un tribunal popular que juzgará las decisiones y resoluciones de los jueces y los tribunales", cosa que afirma ser contraria a la Constitución.

"¿Cómo es posible que dos Ministros, que son magistrados, ante la Defensa y la Seguridad nacional estén callando la boca?" y sentencia, "¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de encanallamiento?"

Triste y dolido

Afirma, que después de "40 años defendiendo unos ideales", siente "dolor y tristeza" por lo que el entiende como una traición a los valores del Partido Socialista en el que el militó, añadiendo que "este es otro partido, a mi me permitieron libertad de voto en la Ley del Aborto, ahora es distinto", finaliza Vázquez.