Pablo Carbonell pasa por el quirófano y revela el motivo en Espejo Público

Como cada semana el artista polifacético Pablo Carbonell acudía al programa Espejo Público para presentar su sección 'La otra realidad'. Sin embargo, en esta ocasión, antes de que comenzara a desgranar los temas curiosos del día a día Susanna Griso le preguntaba por su salud. "Mi equipo se ha enterado por tus redes de que te han intervenido", señalaba.

El propio Pablo Carbonell había publicado en su cuenta de Twitter una imagen en la cama del hospital después de despertar de la anestesia. "Estoy renacido en la foto, es una gilipollez", bromeaba sobre el motivo que le ha hecho pasar por el quirófano.

Carbonell ha señalado que en los últimos tiempos sufría a la hora de asimilar los alimentos. "Comía y parecía que estaba digiriendo un yunque, tenía siempre un pico aquí en el estómago y me dolía cuando me lo pulsaba", señala.

"Ciertamente estoy bastante contento de lo que me he hecho"

Estos síntomas le llevaron a consultar con el médico y el artista descubrió que tenía una hernia. Finalmente ha decidido operarse y pasar por la manos del cirujano. Lo ha hecho en una semana que tenía más o menos despejada de compromisos profesionales. La pasada semana no Pablo no estuvo en el programa, sí tuvo tiempo para dar un concierto y desde allí se fue al hospital para someterse a la operación.

"Ciertamente estoy bastante contento de lo que me he hecho. Ahora tengo una pequeña protuberancia pero es más pequeñita, supongo que se irá desinflamando. Tengo una malla y a ver si no la rompo", bromeaba.