Ortega Cano dado de alta a la espera de la notificación de su ingreso en prisión

ÚLTIMA HORA | DADO DE ALTA

José Ortega Cano ya está en casa, tras un problema de corazón que lleva padeciendo desde 2006, a la espera de que se le notifique su ingreso en prisión por la condena que se le impuso tras el juicio por el accidente de tráfico en el que falleció el conductor de otro vehículo, Carlos Parra. El torero declaró: "Si la justicia al final decide que tengo que ir a prisión, iré, pero con la cabeza muy alta. No he cometido un asesinato, he tenido un accidente de coche".