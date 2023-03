Okupan la vivienda de una octogenaria en Madrid: "Todos los enseres de la señora los tiraron a la basura"

La madrugada del 17 al 18 de marzo, varios okupas entraron en la vivienda de la octogenaria, quien no se encontraba en ese momento allí. A causa de una enfermedad, Amalia estaba pasando unos días en casa de su hija y fue entonces cuando los okupas aprovecharon para entrar en su vivienda. María José, su hija, que sí conoce toda esta situación, no se atreve a confesársela a su propia madre.

Los vecinos de este mismo bloque nos cuentan y nos muestran en fotografías cómo estos supuestos okupas han sacado todas las pertenencias de Amalia a la calle, arrojando ropa y diferentes enseres a la acera sin ningún control.

Los vecinos están atemorizados

"Entraron a través de la puerta de emergencia que ahora está destrozada", nos relatan dos vecinas que no se atreven a dar la cara por miedo a las represalias. Los mismos vecinos tienen temor, les da miedo salir de sus casas y luego no saber con qué se situación se van a encontrar. "No sabes cómo vas a volver a casa, o si te han entrado, o cómo vas a pasar al patio...", nos afirman amedrentados.

En este mismo bloque hace unos años también hubo un narcopiso que a día de hoy sigue funcionando, según los vecinos. Una de ellas confiesa que ha tenido varios intentos de agresiones por parte de una toxicómana. Asegura que "se hospeda en el cuarto del gas como si fuera su residencia privada y empieza a esnifar y a quemar todo lo que puede".

Un equipo de Espejo Público consigue hablar con estos presuntos okupas, quienes desde dentro de la vivienda niegan los hechos "es mentira, no no, eso es mentira", aseguran.