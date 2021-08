Vecinos de la localidad de Masalfassar, en Valencia, no pueden más con los okupas que viven pared con pared con ellos y aseguran que están pasando por un auténtico infierno.

Uno de los okupas fue detenido por darse a la fuga después de, presuntamente, envestir a un coche patrulla en un control de la Guardia Civil en Valencia. Sin embargo, el viernes 6 de agosto fue puesto en libertad. Esto ha hecho que los vecinos tengan todavía más miedo e incertidumbre.

De hecho, muchos vecinos señalan que no se atreven a dar la cara por miedo a consecuencias y están esperando que llegue este miércoles, puesto que, según indican, los okupas abandonarían la vivienda, ya que es propiedad de una entidad bancaria y se ha vendido. Uno de los vecinos manifiesta que actualmente estarían en la vivienda mínimo 4 personas.

Espejo Público ha podido hablar con el okupa que ha sido puesto en libertad, el cual asegura: "Que dejen de decir mentiras. Que venga el Guardia Civil que he arrollado y que lo declare él". "Me di a la fuga para meter el coche en mi casa. Me detuvieron al darme a la fuga porque tenía dos requisitorias por un juzgado", explica.

Asimismo, asegura que este miércoles abandonarán la casa a las 10:00 horas "cuando venga el banco" y afirma que han llegado a un acuerdo con la entidad bancaria. A pesar de que los vecinos afirman haber recibido amenazas por su parte, este señala que no han amenazado "a nadie". "Han conseguido arruinarme la vida, he tenido que dejar mi relación", apunta.

Respecto a la cantidad de 3.500 euros que podría recibir por parte del banco, comenta: "A nadie le interesa lo que voy a recibir. No solo es para mí, también es para mi mujer". Por último, ha declarado que su mujer se encuentra en la vivienda de sus padres porque "ella tiene su familia, pero yo no. La vivienda la ocupé yo".