Una oferta de trabajo del Servicio Andaluz de Empleo y su controvertido requisito: "El idioma marroquí"

Las redes estallan contra una oferta de empleo publicada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que dice así: Se busca oficial de albañilería con mínimo ocho años de experiencia, conocimientos en la aplicación del estuco y dominio de 'habla marroquí'. Ha sido este último requisito el que alimentado el debate en redes sociales.

Ambigüedad lingüística y denuncias de discriminación

Muchos de los usuarios han criticado la ambigüedad del requisito lingüístico apuntando que el término "marroquí" no hace referencia a un idioma y, otros tantos, cuestionan si este tipo de exigencias es compatible con la igualdad de oportunidades laborales.

Para la abogada Montse Suárez "la oferta, tal y como estaba redactada, vulneraba el artículo 23.2. de la Comunidad Europea, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a acceder en las mismas condiciones al puesto de trabajo" porque señala que esa exigencia del idioma "no puede ser un criterio determinante". Mientras tanto, en plató, se ha hecho alusión a cómo para otros trabajos se exige el inglés y no se cuestiona dicha exigencia. "Yo creo que no habría tanto debate si hubiesen exigido el francés o el inglés" ha sentenciado Susana Griso.

Espejo Público ha hablado con el SAE que asegura haber corregido el error lingüístico y, también, la exigencia del dominio del idioma, que ahora pasa a ser "deseable". Por ahora, de las veintiocho solicitudes presentadas solo tres han podido acreditar el dominio del árabe, para una oferta que precisa catorce nuevos empleados.

