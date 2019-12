Josep Borrel, exministro de exteriores de España, se ha estreno como jefe de la diplomacia europea, siendo el máximo responsable de la política exterior de la Unión Europea. En la entrevista en Espejo Público, Borrell ha dado su opinión sobre que la investidura de Pedro Sánchez pueda depender del apoyo de ERC: "me preocupa y no me gusta".

También ha afirmado que solo Pedro Sánchez puede ser investido, ya que ningún partido reúne los votos necesarios para ello. "O buscamos que alguien se abstenga, aunque no nos guste quien sea, o vamos a terceras elecciones. Si el Partido Popular dejara que el PSOE gobernara, se podría solucionar" aseguraba.

Sobre la Cumbre del Clima que se celebrará del 2 al 13 de diciembre en Madrid, Josep Borrell decía: "Es un esfuerzo extraordinario que demuestra la capacidad que tiene este país de hacer grandes cosas, en poco tiempo". Además, ha querido aclarar en cuanto a la 'escasa' presencia del rey, que esta es una Cumbre del Clima que se celebra en España, pero está bajo presidencia chilena, organizada en su contenido por ellos. "Hemos querido demostrar que el jefe del estado recibirá a todos los invitados, pero sin dejar demostrar que es una Cumbre de Chile que se celebra en España" aclaraba.

"Ahora en política exterior y de defensa tenemos una política común pero no única y hemos de procurar hacer cada vez mas cosas juntos a los problemas que son de todos, aunque parezca que solo son de algunos" manifestaba Borrell sobre su nuevo puesto. Además, ha comentado que ahora lo prioritario es la situación en la zona del mediterráneo sur, Libia, la emigración, emergencia de china...

Finalmente ha contado en el programa que "con el corazón en la mano, me ha dado muchísima pena dejar el ministerio de exteriores. Humanamente me ha entristecido mucho, por los afectos que se han creado y por el inmenso honor de representar a España en el mundo".

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.