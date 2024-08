La nueva gran polémica de Georgina: "A mí me parece una marranada auténtica"

Al igual que otras personalidades, Georgina Rodríguez se encuentra disfrutando de las vacaciones junto a su familia, aunque esto no ha evitado que se haya vuelto a situar en el centro de la polémica tras su último gesto. La modelo, a lo largo del verano, ha disfrutado de destinos por todo el mundo, como Mallorca, Madrid, o el Mar Rojo, en Arabia Saudita, y ha querido dejar constancia de su experiencia, como viene siendo habitual, a través de sus redes sociales.

De hecho, ha sido una de sus publicaciones en Instagram las que le ha convertido en el objetivo de una nueva lluvia de críticas. En una 'storie', sus más de 61 millones de seguidores fueron testigos de como Georgina, de espaldas a cámara y frente a un sobrecogedor atardecer, posaba mientras una persona le cortaba la trenza con las tijeras. Acto seguido, la misma persona que realizó el corte, procede a tirar el pelo al mar.

Tras observar el vídeo, Gema López no puede evitar preguntarse "qué se esconde detrás de esto". La colaboradora de Espejo Púbico continúa afirmando que "cada gesto de Georgina es por algo", a lo que Lorena Vázquez responde de forma contundente. "Hombre por un algo, no, por dinero siempre, de alguna manera esto estará rentabilizado por alguna parte, pero yo no sé qué dirán los ecologistas de este gesto, a mí me parece una marranada auténtica", asegura.

"Cuidemos nuestros ecosistemas"

Raúl Rodríguez también aprovecha para pronunciarse sobre el tema. El periodista se pregunta: "Qué sentido tiene cortarse dos centímetros de coleta, tirar la gomilla ahora, que se la comen las tortugas". "Le voy a hacer unfollow a Georgina", asegura en tono cómico.

De igual manera, Espejo Público se ha querido hacer eco de algunos de los comentarios más llamativos de los seguidores de Georgina. Uno de ellos escribe en las redes: "El pelo no se tira al mar, por favor. Se puede donar". Otro se pronuncia en el mismo sentido: "Espero que hayan recogido el pedazo de tu cabello que lanzaron al mar. Cuidemos nuestros ecosistemas".

El equipo del programa ha contactado con un ecologista para desmentir si efectivamente el pelo humano resulta contaminante para el ecosistema marítimo. Ha confirmado que no. De igual manera, habría que tener cuidado con la goma del pelo, ya que suelen estar hechas de plástico. Por el momento, Georgina no se ha querido pronunciar sobre las críticas que ha generado este gesto, ni ha dejado ver su nuevo cambio de look.

"Para que luego digan que las ricas no trabajamos"

No es la primera vez que la pareja de Cristiano Ronaldo genera controversia en las redes. Hace algo de más de un año, decidió colgar un 'storie' en el que afirmaba estar trabajando. "Otro maravilloso día de trabajo, para que luego digan que las ricas no trabajamos", rezaba el pie de foto de la instantánea. En esta ocasión las críticas vinieron de mano de muchas mujeres, que afearon a la influencer el hecho de considerar dar rienda suelta a un elevado tren de vida, como un trabajo.