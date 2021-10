El novio de la joven agredida en Vitoria: "Ella dice que eran menores de edad y magrebíes"

Begoña, de 30 años, volvía a casa sola cuando 4 jóvenes le dijeron textualmente: "Vamos a destrozarte esa cara guapa que tienes". La golpearon hasta dejarla en el suelo con la cara desfigurada.

No hubo agresión sexual ni robo y la Ertzaintza se encuentra investigando los hechos. El lugar está lleno de cámaras de vigilancia. Los vecinos de la zona han condenado con fuerza esta agresión: "Ya es hora de que pongan medios para que las mujeres podamos andar por la calle como los hombres", dice una vecina.

Espejo Público ha hablado con el novio de Begoña. Señala que, pese a seguir muy asustada, la joven está bien. Cuenta que Begoña regresaba en torno a las 4,00 horas de un concierto y empezó a notar que alguien la perseguía. Llamó a su novio pero este no le cogió el teléfono y la chica se puso en contacto con su padre una vez que los agresores se fueron. Su progenitor pudo encontrarla por la ubicación del móvil.

La víctima describe a los agresores como unos jóvenes magrebíes. Uno de ellos llevaba una sudadera rosa y otros unas zapatillas deportivas de un color chillón. Según el testimonio de la joven sus agresores eran menores de edad. "Ella está segura de que eran menores, los vio muy pequeños", señala el novio.

La víctima no vive en la ciudad de Vitoria. "Por suerte no va a tener que pasar por el lugar donde ha pasado esto y entre todos la vamos a ayudar a superarlo", comenta su pareja. "Últimamente la gente tiene sensación de inseguridad en Vitoria. Hace unos meses mi novia ya me llamó para decirme que la estaban persiguiendo y hay amigas suyas que han tenido que llegar a casa corriendo. Esto no es algo aislado", señala.

Sobre las lesiones de la joven cuenta que todas las sufrió en el rostro y "por suerte no le quedarán mayores secuelas que los golpes".

