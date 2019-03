Noemí: "Del centro de menores salí peor de lo que entré"

Menores con problemas de conducta, rebeldes con padres en la cárcel o en las drogas, es el perfil del joven interno en un centro de menores, residencias que para muchos se convierten en auténticas pesadillas.

"Lo llaman centros de protección, centros semiabiertos o de reforma, pero no son nada de eso. Son cárceles para niños", afirma Noemí que pasó dos años de su vida en uno de estos centros. "He intentado llamar la atención para que me llevasen a un médico cortándome en los brazos. No me ha beneficiado en nada. Yo salí de allí y entré en las drogas. Sales peor de lo que entras". Los menores se quejan de que en muchos de estos centros hay zonas de aislamiento donde pasan hasta semanas sin ver la luz. "Se utilizan celdas de aislamiento por motivos tales como insultar a un educador o eructar en la cómida".

Centros de menores bajo sospecha. Cada vez son más los jóvenes que cuentan el abismo al que se enfrentan cuando traspasan su puerta de entrada. Casos de aislamientos forzados, sobremedicacion y uso excesivo de la fuerza, todos coinciden en la misma atrocidad de los métodos.