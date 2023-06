Las noches de disturbios en Francia "ponen de relieve la muy grave situación en las afueras de las grandes ciudades francesas"

Se agravan los disturbios en Francia por la muerte de un joven de 17 años a manos de la policía El agente que disparó al joven Nahel está en prisión preventiva acusado de homicidio. La situación para el presidente Macron se complica aunque de momento se niega a declarar el estado de alarma. Unos hechos que recuerdan inevitablemente a los disturbios de 2005 cuando el país se incendió por la muerte también de dos adolescentes que se escondieron por miedo a la policía. En Espejo Público le hemos querido preguntar al historiador e hispanista Benoît Pellistrandi, ¿estamos de nuevo ante la evidencia de que el problema de la inmigración no está resuelto en Francia? “Claramente, claramente. Los 18 años de esfuerzos de los distintos gobiernos a favor de las políticas sociales y educativas a las afueras de las grandes ciudades han fracasado”

Pellistrandi nos explica que en Francia “existen guetos, existen barrios en Francia en los cuales no entra la policía porque no puede entrar, el estado de derecho no está en estos barrios”. Y afirma tajantemente: “Es un incidente policial que pone de relieve la muy grave situación de las afueras de las grandes ciudades francesas”.

Este historiador asegura que la cuestión del uso de las armas por la policía francesa es un tema muy político y muy polémico y que ahora lo que se preguntan en Francia es si hay que reformar el código penal para que unos menores de 14 años que son delincuentes reincidentes puedan tener una justica más severa.

Benoît Pellistrandi avisa de que “el nivel de violencia de esta noche ha sido mucho peor que la de las noches de los disturbios de 2005” y que sin embargo “hemos observado que Macron y el gobierno intentan por todos los medios rebajar la tensión haciendo uso político del tema de la policía y abandonando a la policía a su suerte”.