"Nicolás está tocado por todo lo que se está diciendo de él"

Nadie sabe a ciencia cierta dónde se esconde el pequeño Nicolás. Su abogado, Víctor Sunkel ha estado en Espejo Público y nos ha confirmado que se "nicolás está bien aunque encerrado en una vivienda y después de 27 días encerrado de manera voluntaria, esta tocado, porque ve todo lo que se publica de él y no le gusta".

Sunkel asegura que "Nicolás no es ningún estafador, pues no hay denuncia que se haya presentado contra él. Nadie lo está haciendo, pero hay que respetar su presunción de inocencia". El abogado del pequeño Nicolás se ha mostrado muy molesto con todas las declaraciones que se escuchan en los medios de comunicación."Cualquier persona que salga en los medios diciendo que es amigo de Nicolás tiene abierta la puerta de los medios, aunque no sea verdad". Recuerda que se están diciendo numerosas falsedades sobre Nicolás "lo de la condición sexual es el culmen del despropósito. Fran es heterosexual, pero tampoco creo que tenga demasiada importancia su condición sexual. Tomaremos medidas contra todos aquellos que están diciendo estas barbaridades", ha declarado Sunkel.

Por último, el abogado de Francisco Nicolás desmiente que su cliente se haya colado en ningún evento. "Radicalmente no se colaba en las fiestas, en el besamanos del Rey fue con invitación. A él le invitaban".